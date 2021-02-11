Başkan Kayda, Tapu Müdürü Küçükbalcı'yı ağırladı

Manisa'nın Salihli ilçesinin Tapu Müdürü Ahmet Kiremitçi'nin korona virüsü yenik düşmesinin ardından boşalan göreve Konya Cihanbeyli Tapu Müdürü İlyas Küçükbalcı atandı. Yeni Müdür Küçükbalıcı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

2015-2016 yıllarında da Salihli'de görev yaptığını anlatan Tapu Müdürü Küçükbalcı, Salihli Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü işbirliğinde ortak çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Konya Cihanbeyli Tapu Müdürlüğünden Salihli Tapu Müdürlüğü görevine atandığını anlatan Küçükbalcı, ziyarette kamu kurumları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Salihli Belediyesi ile ortak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Salihli Tapu Müdürlüğüne atanan İlyas Küçükbalcı'ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarete, Tapu Müdür Yardımcısı Hakan Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan da eşlik etti.