Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan destek istedi

Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bakan Karaismailoğlu'ndan ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Kayda, Bakan Karaismailoğlu'na Salihlililerin selamlarını iletti. Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Kayda, Salihli'nin önemli bağlantı yolları güzergahında bulunduğunu ifade ederek, ilçede trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Kırveli-Avar alt geçit projesi, ilçe merkezinden geçen demiryolunun şehir dışına taşınması ve istasyon bölgesinin düzenlenmesi konularında hazırladıkları proje dosyalarını Bakan Karaismailoğlu'na sunarak destek istedi. Başkan Kayda, ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Beş Eylül Yerleşkesinde yer alan Meslek Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak olan 400 yataklı yeni devlet hastanesinin İzmir-Ankara karayolu bağlantısının sağlanacağı alternatif yollarla ilgili olarak Bakan Karaismailoğlu ile görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak, Belediye Atölyesinde hazırlanan Lidya Uygarlığına başkentlik yapan Sart'ın resmedildiği seramik bir tablo ile Salihli'nin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

Ziyaretlerinden dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'e teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Salihli'nin yeni dönem projelerine destek olacaklarını belirterek Salihlililere selamlarını iletti.