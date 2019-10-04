İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kayda üretici pazarında alışveriş yaptı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, üreticilerin ürettikleri doğal ürünlerini satışa sunduğu üretici pazarını ziyaret ederek, hem alışveriş yaptı, hem de ’hayırlı işler’ diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, üreticilerin ürettikleri doğal ürünlerini satışa sunduğu üretici pazarını ziyaret ederek, hem alışveriş yaptı, hem de 'hayırlı işler' diledi.


Başkan Kayda, geçtiğimiz hafta Çarşamba pazarının kurulduğu yeni pazaryerinde hizmete açılan ‘Üretici Pazarını' ziyaret ederek, tezgah açan üreticilere 'hayırlı işler' diledi. Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş ile birlikte üretici pazarını gezen Başkan Kayda, tezgahlardaki ürünlerden satın alarak alışveriş yaptı. Yetiştirdikleri ürünleri satan üreticiler de, hizmete açılan üretici pazarı nedeniyle Başkan Zeki Kayda'ya teşekkür etti.


Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen üretici pazarının cuma günleri yeni pazaryerinde kurulacağını belirten Başkan Kayda, “Bu pazarda, sadece vatandaşlarımız kendi yetiştirdikleri ürünleri satabilecek. Böylelikle, üreticilerimiz, kendi yetiştirdiği ürünleri doğrudan halka ulaştırabilecek. Üretici Pazarı, üreticilerimize ve çiftçilerimize destek olmak amacıyla her hafta Cuma günleri yeni pazaryerinde açılarak hizmet verecek. Bu hafta, pazarımızda Salihli'nin ilk kadın kooperatifi üyeleri ile engelli derneğimizden arkadaşlarımız da hazırladıkları ürünleri satıyorlar. Üretici Pazarının, üreticilerimize, çiftçilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.