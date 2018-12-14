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Başkan Kayda, üst Fevzipaşa'daki çalışmaları inceledi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Üst Fevzipaşa Caddesi’ndeki yağmursuyu alt yapı hat döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Üst Fevzipaşa Caddesi'ndeki yağmursuyu alt yapı hat döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.


Manisa'nın Salihli ilçesi Üst Fevzipaşa Caddesi'ndeki yağmursuyu alt yapı hat döşeme çalışmalarından dolayı bozulan yolların ve kaldırımların onarım çalışmalarını inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, çalışmaların en kısa zamanda sona ereceğini söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte Üst Fevzipaşa Caddesi'nde yapımı süren parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kayda, caddedeki kanalizasyon çalışmalarının ardından, parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür eden Başkan Kayda, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Kayda, çalışmaların tamamlanması ile caddenin hem modern görünüme kavuşacağını, hem de yaşanan su baskınlarının önüne geçileceğini dile getirdi.

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