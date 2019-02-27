Başkan Kayda, Vergi Haftasını kutladı

Vergi Haftası nedeniyle Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara'yı ziyaret ederek günlerini kutladı.

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda 30. Vergi Haftası nedeniyle Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara'yı ziyaret etti. Vergi Haftası kutlama ziyaretinden dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür eden Vergi Dairesi Müdürü Kara, toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve gönüllü ödeme alışkanlığı kazandırılması adına her yıl Vergi Haftası etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Başkan Kayda, ayrıca Mal Müdür Vekili Zümrüt Akkoyunlu'yu ziyaret edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü ziyaretinde Başkan Kayda'ya MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

Öte yandan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Kaymakamı Levent Kılıç' makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda, Kaymakam Kılıç'a belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Kayda ve beraberindeki heyet ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'e de ziyarette bulundu.