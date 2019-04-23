Başkan Kayda; “Yağmursuyu projesinin yüzde 94'ü tamamlandı”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 31 Mart yerel seçimlerinden yeniden başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada Salihli'de devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında Salihli halkının iradesi ile Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçilerek güven tazeleyen Başkan Zeki Kayda, yeni dönemde devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Yeni dönemde en büyük hedefinin işsizliği önlemek olduğunu açıklayan Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile bütünleşen, Cumhur İttifakı ile devletin ve hükümetin gücünü de yanına alan Salihli Belediyesinin ikinci 5 yıllık süreçte çok daha büyük projeleri ve hizmetleri gerçekleştireceğini vurguladı. Belediye ve garaj önünde devam eden yağmursuyu hat döşeme çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan Kayda, “Büyükşehir ve MASKİ işbirliğinde yapılan 28-29 kilometre uzunluğundaki yağmursuyu hattında yüzde 94'lük bölüm tamamlandı. Salihli'mizi yağmursuyu çilesinden kurtardık” dedi.

Doğalgazın bu yıl içinde ilçe merkezi ile Salihli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) verileceğini ifade eden Başkan Kayda, “Bizim en büyük hedefimiz işsizliği önlemek. OSB 2. etapta 25 firma fabrika inşaatlarına başladı ve bu fabrikalarda 10 bin kişiye iş imkanı sağladık. Durasıllı Mahallemizde kurulacak olan Organize Sera Bölgesinde de yaklaşık 4 bin 500 kişi istihdam edilecek. Salihlimize verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. Köprülü kavşak dedik, bitirdik ve hizmete açtık. Köprülü kavşağa rahmetli Başbakanımız Bülent Ecevit ismini verdik. Sevdamız Salihli diyerek çıktığımız bu yolda şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.