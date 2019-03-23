Başkan Kayda:"AK Parti ve MHP bu ülkenin bütünlüğü için birleşti"

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda, "Biz bu memlekete hizmet için yola çıktık. Alnımızın terini bu memleket için, çocuklarımızın geleceği için akıttık. Kendi çıkarlarımız için değil. AK Parti ve MHP'de bu ülkenin bütünlüğü için birleşti" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gökeyüp, Çukuroba, Kabazlı ve Karapınar mahallelerine ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Zeki Kayda, mahalle konuşmalarında CHP'ye yüklendi. Konuşmasına, “Bugün şu şöyle oldu, bu böyle oldu diyerek CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum” diye başlayan Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda, “Senin CHP'ye oy vermek için bazı değerlerini yitirmen lazım. İnat uğruna bu işler yapılmaz. Biz bu memlekete hizmet için yola çıktık. Alnımızın terini bu memleket için, çocuklarımızın geleceği için akıttık. Kendi çıkarlarımız için değil. AK Parti ve MHP'de bu ülkenin bütünlüğü için birleşti. Bende görev süresi boyunca, hep sizin aranızda oldum, hem mahallelerimize, hem de Salihli'ye hizmet ederek size karşı olan borcumu ödedim. Ama tam ama eksik, şimdi yeniden destek olmak için sıra sizde. Çünkü Gökeyüp'e ve Salihli'ye ne söz verdiysem yaptım, hatta fazlasını yaptım. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli'ye ihya ettik. Şimdi Cumhur İttifakı ve Büyükşehir ile omuz omuza verip ihya etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hizmet için bir daha diyerek yola çıktık” diyen MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ise “MHP ve AK Parti olarak güçlerimizi birleştirip Cumhur İttifakı altında sizin karşınızdayız. Biz istiyoruz ki hizmet sevdalıları bir araya gelip, güçler birleşsin, Salihli, Gökeyüp, Manisa, ülkemiz daha iyi olsun istiyoruz. Sizlerinde Salihli'de Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir'de Cengiz Ergün'e destek verip, hizmet kervanına binmenizi istiyoruz” diye konuştu.

MHP ile hiçbir pazarlık yapmadan işbirliği yaptıklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç de “Koşulsuz ve şartız olarak bunu yaptık. Biz iki parti rakip, 2 partiydik ama düşüncülerimiz yakındı. Bizim dini ve manevi değerlerimize, toprak bütünlüğümüze, bayrağımıza, vatanımıza, dilimize, dinimize, irfanımıza birbirimizle beraber daha iyi kenetleneceğimize inandığımız için bir araya geldik. Ayrımız gayrımız yok, sizden isteğim terör sevicileri CHP'ye oy vermeyin. Cumhur İttifakı'nın Salihli'deki MHP'li adayı Zeki Kayda, Büyükşehir'de MHP'li Cengiz Ergün'e oy verin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gökeyüp Mahallesine kazandırılan içme suyu arıtma tesisi ve halı sahanın açılışı yapıldı. Halı saha açılışında Başkan Kayda ve AK Parti İlçe Başkanı Dinç, penaltı atışı kullandı.