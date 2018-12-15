Başkan Kayda'dan, Bahçeli'ye teşekkür ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisinden yeniden belediye başkan adayı gösterilen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden yeniden belediye başkan adayı gösterilen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Kayda,”31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Genel Merkezimiz tarafından yeniden aday gösterilmem dolayısıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ‘ye teşekkür ziyaretinde bulundum. Salihli'mizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve 2019 yılı projelerimiz hakkında Sayın Genel Başkanımıza bilgi verdim. Sayın Genel Başkanımızın tüm hemşehrilerimize selamları var” dedi.

Başkan Kayda, Ankara programı kapsamında MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı da ziyaret ederek istişarede bulundu.