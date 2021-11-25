Başkan Kayda'dan çiçekli kutlama

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, her yıl olduğu gibi bu bu yıl da 24 Kasım'da meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönderdiği çiçeklerle kutlayan Başkan Kayda, kendisinin de eğitim camiasının her kademesinde görev yaptığını belirterek, “Bugünün anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öğretmenlerimiz gerçekten kutsal bir görevi yerine getiriyor. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ün izinde, toplumun mimarı, geleceğimizin yol göstericisi fedakâr bütün meslektaşlarımın bu anlamlı gününü kutluyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu kutsal mesleğe yeni başlayan genç öğretmen kardeşlerime, halen fedakarca Salihli'mizde ve tüm Türkiye'de çalışan meslektaşlarıma ve atama bekleyen öğretmen adaylarına başarılar temenni ediyor, emekli olmuş bütün öğretmenlerimize de sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu yönetiminde Salihli Belediyesi daire müdürleri ve çalışanları, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan okulları ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek, okul müdürleri ve öğretmenlere Belediye Başkanı Zeki Kayda adına çiçek takdim etti.