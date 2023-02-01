Başkan Kayda'dan Devlet Bahçeli'ye Salihli brifingi

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Kayda, 2014-2023 yıllarında Salihli'ye kazandırılan yatırımlar ve hizmetler hakkında Bahçeli'ye bilgiler verdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Salihli Belediyesinin ilçeye kazandırdığı projeler ve devam eden hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek istişarelerde bulunan Başkan Kayda, yeni dönemde yapılan Kent Meydanı, Türk Dünyası Parkı, Kurtuluş ve Kırveli Pazaryerleri, Gümüşçayı 1-2 köprüleri, Halk Ekmek Fabrikası, Aile Sağlığı Merkezleri ile ilçede yürütülen çalışmaları anlattı. Başkan Kayda, projelerin yürütülmesi ve diğer tüm desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Zeki Kayda'ya çalışmalarında başarılar dileyerek Salihlililere selamlarını iletti.