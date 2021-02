Başkan Kayda'dan evi yanan aileye ziyaret

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geçtiğimiz hafta Güneş Mahallesi'nde evi yanan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Kayda, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geçtiğimiz hafta evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ile birlikte Güneş Mahallesi 399 Sokak'taki yanan evde incelemelerde bulunan Başkan Zeki Kayda, Bahattin Uysal ile Veli Uysal'a geçmiş olsun dileklerini ileterek yangın mağduru olan aileye gerekli yardımın yapılacağını söyledi.

Başkan Kayda'dan destek ve yardım mesajı

Salihli Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirten Başkan Kayda, “Güneş Mahallemizde geçtiğimiz günlerde evi yanan Bahattin Uysal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Çıkan yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Başkan Yardımcım ve birim müdürlerimizle birlikte yanan evimizde gerekli incelemeleri yaptık. Mağduriyet yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Rabbim cümlemizi her türlü görünür, görünmez kazadan ve beladan korusun. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Acı günlerinde de, mutlu günlerinde de daima vatandaşlarımızın yanındayız. Ailemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Evi yanan Bahattin Uysal da Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.