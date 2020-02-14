Başkan Kayda'dan, futbolculara tatlı destek

Grupta mücadele eden, özellikle sezonun ikinci devresinde aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Salihli Belediyespor'u Ramiz Turan Stadında gerçekleştirdiği antrenmanda ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

Ligin 18. haftasında pazar günü deplasmanda lider Bergama Belediyespor'un konuğu olacak olan Salihli Belediyespor, hazırlıklarını Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetiminde Ramiz Turan Stadı'ndaki antrenmanla devam etti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da Bergama Belediyespor maçına hazırlanan yeşil-beyazlı futbolcuları ziyaret edip, önemli karşılaşma öncesi tatlı ikramında bulundu.

Salihli Belediyespor'un ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini anlatan Başkan Kayda, Salihli´de sporun ve özellikle futbolun çok sevildiğini belirterek, “Belediye Başkanlığı, Salihli spor camiası, Belediyespor yönetimi ve yeşil-beyaz renklere gönül verenler ile hep birlikte kısa zamanda kurduğumuz takım, BAL'da başarıyla ilçemizi temsil ediyor. Kenetlendiğimiz zaman başarı da geliyor. Yeşil-beyaz ekibi hep beraber ayağa kaldırıp birlikte başaracağız” dedi.

Salihli Belediyespor'un ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladığını belirten Teknik Direktör Ferudun Yarkın ise deplasmanda konuk olacakları grup lideri Bergama Belediyespor maçından, puan yada puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Yarkın, futbol takımına her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Pazar günü saat 14.00'da Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki müsabaka Bergama Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

BAL 8. Grupta 18. hafta programı ise şöyle: Aliağa Futbol AŞ. - Sökespor, Aydın Yıldızspor - Sandıklıspor, Bergama Belediyespor - Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor - Gönen Belediyespor, Bigadiç Belediyespor - Bornova Yeşilovaspor, Bolvadin Belediyespor - Yunusemre Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor - Bölmespor