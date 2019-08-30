Başkan Kayda'dan jeotermal kuyuları açıklaması

Salihli'nin Hacıbektaşlı Mahallesinde yapılacak olan jeotermal enerji kuyuları hakkında açıklamalarda bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Biz Salihli'nin 30 yıllık geleceğini kurtardık” dedi.

Manisa Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesinde tartışmalara ve protestolara neden olan jeotermal enerji kuyuları ile ilgili Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda açıklamalarda bulundu. Kayda, "İlçemiz jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengin olup; uzun yıllardır bu kaynak ilçemizde değişik ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun olarak kullanılmaktadır. 2019'da sizin karşınıza çıktık güven tazeledik ve Salihli'nin değişimine engel olacak olan seçimleri başarıyla tamamladık. Bugün Salihli değişmeye devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi ile doğalgazı ile yeni prestij caddeleri ile Salihli Üniversitesi ile Salihli değişimine devam edecektir ve bunun önüne hiç kimse geçemeyecek. Salihli artık kabuğunu kırdı ve eski dönemlerdeki Salihli değil. Bu dönem işsizlik sıfıra inecek. Bu durumu bilenler maalesef yıllardan beri ısıtma da kullandığımız jeotermal enerjimizi bahane ederek Salihli'ye karıştırmak istiyorlar” dedi.

"Bu zamana kadar Salihli'de 28 tane jeotermal kuyusu kazılmış ve kazılan kuyulardan sadece sekiz tanesi çalışıyor” diyen Başkan Kayda, “2010 - 2012 yılları arasında ise Yılmaz Mahallesi'nde yerleşim yerinde 4 kuyu kazılmış ve sadece 2 tanesi çalışıyor. Bu dönemlerde kuyudan çıkan suların Yılmaz Mahallesinde bulunan Keli çayına akıtıldığını biliyoruz. Bugün bir damla su dışarı gitmiyor. Hepsini reenjeksiyon yaparak yer altına yolluyoruz. Gelelim bugünkü tartışmaya. Jeotermal enerji biz ısıtma da kullanıyoruz, tarımda kullanıyoruz ve bunun için Durasıllı Mahallesi bölgesine jeotermal sera bölgesi ilan ederek seracılığı teşvik ediyoruz. Bunların birer örnekleri vardır. Elektrik enerji üretildikten sonra dönüş suyunu biz alacağız ve Reenjeksiyonu biz yapacağız. Hacıbektaşlı Mahallemizde yapılan tartışma tamamen saptırmadır ve vatandaşlarımızı uyarıyorum. Şu anda kuyu kazım işlemleri yapılıyor. O kuyudan çıkan suyu şehrin belli bir yerine taşınarak elektrik enerjisi üretildikten sonra çıkan suyu jeotermal ısıtma sistemine bağlayarak tekrar yeraltına göndereceğiz. Önceki dönemlerdeki gibi suyu ovamıza akıtmayacağız. Bugün 8 bin abone ısıtıyoruz ve 8 bin aboneyi ısıtma şansımız olacak. Salihli halkımız şunu çok iyi bilsin son iki yılda jeotermal de ısınan kişilerden şikayet olmadı. Çünkü biz bu süreçte Sanko firmasından K9 ve K 10 kuyularını sosyal sorumluluk projesi altında aldık ve bedel ödemeden Salih'imizi ısıttık. Biz Salihli'nin 30 yıllık geleceğini kurtardık. Bugün seçim süresince seçimden önce ve seçimden sonra Salihli'yi karıştırmak isteyen insanlar var ve bunları iyi takip edin. Bugün orada bulunanlar farkına vardılar. Bunlar farklı niyetlerle buralara gelenler gelmiş dediler. Salihli artık kendi kendine yetebilen üretebilen bir şehir yolunda büyük adımlarla ilerliyor. Bu enerji santrali Hacıbektaşlı mahallemizde kurulmayacak bizim uygun göreceğimiz, toplumun uygun göreceği bir yerde kurulacak ve dönüş suyunun kullanımı Salihli halkına ısıtma olarak sunulacak. Ben Salihli halkının uyanık olacağını bunlara fırsat vermeyeceğini Salihli'yi karıştırmaya hiç kimsenin hakkının olmadığını söylüyorum”