Başkan Kayda'dan Marmara Gölü açıklaması

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, son günlerde ülke genelinde gündem oluşturan, Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Manisa'nın kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Marmara Gölü'ne sınırı olan çevre mahalle halkından gelen şikayetler ve bilgiler doğrultusunda Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne konunun araştırılması talimatını verdiğini belirten Başkan Kayda, 14 Mayıs 2020 tarihi itibariyle hazırladıkları Marmara Gölü Raporunu 21 Mayıs 2020 tarihinde Manisa Valiliği gönderdiklerini söyledi. Başkan Kayda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Manisa ziyareti programında Marmara Gölü ile ilgili sunum yaptığını kaydederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Marmara Gölü'nün son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldığı, çevre mahalle halkından belediyemize gelen şikayet ve bilgiler doğrultusunda yapmış olduğumuz incelemede gölün kurumaya yüz tuttuğu, gölün kuruyan kısımlarının vatandaşlar tarafından izinsiz işgale uğradığı, gölün kurumaya yüz tuttuğundan içinde barındırdığı canlı ve hayvan varlığı neslinin tehlikede olduğu, gölden faydalanan çiftçilerin mahsullerine su verememekten mahsullerinin kuruduğu tespit edilmiş olup konu ile ilgili rapor düzenlenerek Manisa Valiliğine gönderilmiştir.”