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Başkan Kayda'dan muhtarlara müjdeli haber

Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler’i makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, muhtarlara müjdeli haber verdi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler'i makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, muhtarlara müjdeli haber verdi.


Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler, dernek başkan yardımcısı Ayhan Gezdir ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Avşar, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanı Güler ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Demokrasi Parkı'nın düzenlenerek, Muhtarlar Derneğine tahsis edileceği müjdesini verdi. Parkın muhtarlar derneğine tahsisinin ise Kasım ayı belediye meclis gündemine taşınarak görüşüleceğini belirten Başkan Kayda, “Muhtarlar Derneğimiz, tecrübeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde Salihli Belediyemiz ile işbirliğinde halkımıza çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir. Salihlimize birlikte hizmet etmekten onur duyduğum Muhtarlar Derneğimize ve muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

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