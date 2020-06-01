İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kayda'dan normalleşme uyarısı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Salihli’de de açılan işletmeler ve iş yerlerine kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Salihli'de de açılan işletmeler ve iş yerlerine kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe gibi iş yerleri, park, mesire yerleri, sosyete pazarları normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete başladığını belirten Başkan Kayda, 2.5 ay sonra tekrar faaliyete başlayan işletme ve iş yerlerine bol ve bereketli kazançlar diledi. Kayda, tüm esnaflara normalleşme kapsamında yeniden hizmete açılan tüm esnaflara kurallara uymaları konusunda uyardı.


Yeni dönemde işletmelerin ve iş yerlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında denetleneceğini belirten Başkan Kayda, “Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buldu. 1 Haziran itibarıyla pek çok şey değişiyor. Türkiye artık normalleşme sürecine girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan işletmeler ve iş yerleri tekrar açıldı. Kaymakamlık, Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kontroller yaparak rutin ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz. Zorunlu olmadıkça evlerimizde kalmaya devam edelim. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına, hijyen ve temizliğe dikkat edelim ve alınan tüm kararlara uyarak tedbiri asla bırakmayalım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.