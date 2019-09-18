Başkan Kayda'dan okul müdürlerine 'Hayırlı olsun' ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kudret Demir Ortaokulu'na müdür olarak atanan Sabahattin Çatal ve Sekine Evren Anadolu Lisesi'ne müdür olarak atanan Abdülbaki Türken'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi. Kudret Demir Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Kayda'yı öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Kayda, öğrencilerle sohbet etti. Okulun hazırladığı ‘Temiz Okul Temiz Salihli' projesi hakkında Başkan Kayda'ya bilgi veren öğrenciler, “Salihli, temiz kalsın” diyerek çevreye çöp atılmamasını istedi. Başkan Kayda, , Kudret Demir Ortaokulu'na müdür olarak atanan Sabahattin Çatal'a yeni görevinde başarılar diledi.

Sekine Evren Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Başkan Kayda, müdür olarak atanan Abdülbaki Türken'e yeni görevinde başarılar diledi.

Okul Müdürleri Sabahattin Çatal ve Abdülbaki Türken de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.