İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kayda'dan Poyrazdamları Mahallesi'ne ziyaret

Manisa’nın Salihli ilçesinde mahalle ziyaretleri kapsamında Poyrazdamları Mahallesi’ni ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda vatandaşlarla sohbet etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle ziyaretleri kapsamında Poyrazdamları Mahallesi'ni ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda vatandaşlarla sohbet etti.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Poyrazdamları Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle Muhtarı Harun Yaşa ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Kayda, Cuma namazı sonrasında mahallede kurulan pazaryerini gezerek esnaflara hayırlı işler diledi. Pazaryeri ziyaretinde vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kayda, belediye hizmet binasında çiftçilerle bir toplantı yaparak sorunları görüştü. Mahalle sakinleri ile kahve toplantısı yaparak esnafları da ziyarete eden Başkan Kayda, mahalleye ulaşımın sağlandığı yolun ise Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde çözüleceğini belirtti.


Başkan Kayda'nın Poyrazdamları Mahallesi'ne yaptığı ziyarete, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.