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Başkan Kayda'dan Türk Eğitim-Sen'e ziyaret

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türk Eğitim-Sen Salihli Temsilciliğini ziyaret etti.


Ziyarette Başkan Kayda, Türk Eğitim-Sen Manisa İl Başkanı Mustafa Atalay, Salihli Temsilcisi İsmail Görgülü, okul temsilcileri ve sendika üyeleri ile hem sohbet etti, hem de istişare de bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu eşlik ettiği ziyarette Başkan Kayda, 5 yılda ala projeleri hayata geçirip, Salihli'nin geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki yeni dönemde kentte iz bırakacak olan önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kayda, misafirperverliklerinden dolayı Türk Eğitim-Sen Salihli Temsilciliğine teşekkür etti.


Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür eden Türk Eğitim-Sen Manisa İl Başkanı Mustafa Atalay ise “Türk Eğitim-Sen Ailesi olarak yeni dönemde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.


Ziyaret, günün anısına verilen hediyeler ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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