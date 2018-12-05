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Başkan Kayda'dan Vali Deniz'e hayırlı olsun ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Valisi Ahmet Deniz’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Valiler Kararnamesi ile Batman Valiliğinden Manisa Valiliği görevine atanan Vali Ahmet Deniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Başkan Kayda, Vali Ahmet Deniz'e yeni görevinde başarılar temenni ederek Salihli Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Kayda, Vali Deniz'e ziyaret anısı olarak Belediye Halı Atölyesi'nde dokunan kilim hediye etti.


Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Başkan Yardımcıları Karaoğlu ve Karaca'ya teşekkür ederek Başkan Zeki Kayda'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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