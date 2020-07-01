İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kayda'dan Vali Karadeniz'e hayırlı olsun ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliği görevine atanan Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Salihli Belediye Başkan Danışmanı Nuri Kaya ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Başkan Kayda, Vali Yaşar Karadeniz'e yeni görevinde başarılar temenni ederek Salihli Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Kayda, Vali Karadeniz'e ziyaret anısı olarak, Belediye Çini Atölyesinde hazırlanan Sart Antik Kenti ile Salihli'nin coğrafi işaretli kirazı ve üzümünün tasvir edildiği bir tablo hediye etti.


Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Başkan Danışmanı Nuri Kaya'ya teşekkür ederek Başkan Zeki Kayda'ya çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.