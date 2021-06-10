Başkan Kayda'dan, Yenen'e hayırlı olsun ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mahmut Yenen'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen'e iade-i ziyarette bulunan Başkan Kayda, “Yeni göreviniz hayırlı olsun. Öğretmenlikten okul müdürlüğüne kadar uzun yıllar eğitim camiasında görev yaptım. Eğitimi önemsediğimi her ortamda dile getiriyorum. Salihli Belediyesi olarak tüm kurumlara eşit mesafedeyiz, birlik ve beraberlik içerisinde ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Size ve ekibinize, yeni görevinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi. Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Yenen'e hediye takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yenen, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Başkan Yardımcıları Durmaz, Karaoğlu ve Karaca'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.