Başkan Kayda:"Salihli'de daha yapacak çok işimiz var"

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, Cumhur İttifakı ile artık çok daha güçlü hale geldiklerini belirterek, "Salihli'de daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Yerel seçim çalışmalarına Akören ve Durasıllı mahallelerinde devam eden Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, vatandaşlara hitap etti. Kayda, “Biz hizmetin sınırı yoktur diyerek, 5 yıl önce yola çıktık. 102 mahallemize ise ayrım yapmaksızın, bize oy verdi, vermedi demeyip hizmet götürdük. Hizmetlerimize ise bize sadece 31 oy veren Yeşilova Mahallemizden başladık. Yeşilova'nın alt yapı sorununu çözüp, her tarafına parke taş döşedik. Bize 7 oy veren Gaffar Okkan Mahallemize sağlık ocağı ve muhtarlık binası yaptık” dedi.

“Biz Salihli'ye doğalgaz getireceğiz derken şaka yapmıyorduk” diyen Başkan Kayda, “Salihli'nin doğal gaza ihtiyacı yok diyenlere rağmen, hükümetimizin desteği ile doğal gazı kentimize getirip, bir hayali gerçeğe dönüştürdük. Doğal gazı organize sanayi bölgemize getirip, istihdam yaratarak kentin önünü daha da açacağız. 5 yıl süreçte verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirip, Salihli'yi ayağa kaldırdık. Şimdi Cumhur İttifakı ile daha güçlüyüz. Yeni dönemde de yeni prestij caddeleri, otogar projesi, Kent Meydanı Kültür Merkezi projesi, Gümüşçayı Köprü Projesi, Kadın Sığınmaevi Projesi, Kurtuluş Mahallesi Yeni Semt Pazaryeri Projesi, Türk Dünyası Parkı Projesi, Gençlik Merkezi Projesi, Masal Ormanı Parkı 2.Etap Projesi, Katı Atık Transfer İstasyonu Projesi, Kırveli E96 Karayolu Alt Geçit Projesi, Demiryolu'nun şehir dışına taşınması, Salihli Organize Jeotermal Seracılık Bölgesi Projesini hayata geçirme sözü veriyoruz. En önemlisi de Salihli'ye TOKİ gelecek” dedi.

Konuşmasında CHP'nin adayı Mazlum Nurlu'yu da eleştiren Başkan Kayda, “Salihli'de hem ilçe başkanlığı yaptın, hem de milletvekili olarak görev yaptın. Bu şehir için ne yaptın? Şimdi PKK destekleyicileri ile birlikte oldun. Durasıllılı hemşehrilerim, bu vatan ve bayrak için canını seve seve veren şehit Mustafa Kozak'ın kemiklerini sızlatmak istemiyorsanız, bunlara oy vermeyin. Biz Kürt kardeşlerime değil, PKK destekleyicilerine karşıyız. Biz Kürt kardeşlerimize gelin verdik, onlardan gelin aldık. Biz PKK'ya karşıyız, Kürt kardeşlerime değil” diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de Başkan Kayda'ya destek isteyerek, “Bu memleketin bekası için Salihli'de Cumhur İttifakı'nın adayı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cengiz Ergün'dür. Adaylarımıza güvenin, onlara destek olun” şeklinde konuştu.