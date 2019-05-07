Başkan Kayda'ya anlamlı hediye

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret eden bedensel engelli 3 devlet sanatçısı üzerinde isminin yazılı olduğu kemer hediye etti.

Salihli'de 7 yıldır, Salihli Belediyesi desteğiyle açılan atölyede geleneksel Türk motiflerini, deri üzerine işlemeleri dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleneksel El Sanatları' kategorisinde Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen bedensel engelli Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Bedensel engelli 3 devlet sanatçısı Caferoğlu, Tatlıcı ve Yavuz, Başkan Kayda'ya hayırlı olsun dileklerini iletirken, el emeği deri cüzdan ile üzerinde isminin yazılı olduğu kemeri hediye etti.

Başkan Kayda, tebrik ziyaretleri ve özel hediyeleri için devlet sanatçıları Caferoğlu, Tatlıcı ve Yavuz'a teşekkür etti.