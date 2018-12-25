Başkan Kayda'ya Ayyıldız forması

Manisa'nın Salihli ilçesinin yeni kulüplerinden Ayyıldızspor Kulüp yönetimi Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya forma hediye etti.

Salihli'yi Manisa 2. Amatör Küme'de temsil edecek olan ekiplerden Ayyıldız Spor Kulübü Başkanı Mehmet Özçayır, Kırveli Mahalle Muhtarı Ahmet Avşar ve kulüp yöneticileri yeni sezon öncesi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret anısına Kulüp Başkanı Özçayır, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı Ayyıldızspor forması hediye etti. Başkan Kayda da ziyaret ve forma jestinden dolayı Kulüp Başkanı Özçayır ve yönetimine teşekkür ederek, sakatlıkların olmadığı, başarı dolu bir sezon diledi.