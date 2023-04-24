Başkan Kayda'ya forma hediye ettiler

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni kurulan Taytanspor Kulübü forması, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya hediye edildi.

Salihli'nin Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel öncülüğünde kurulan Taytanspor Kulübü yönetimi, bu hafta sonu başlayacak olan sezon öncesi Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Taytanspor Kulüp Başkanı Cafer Morbel, Başkan Kayda'ya kulüp hakkında bilgiler verdi. Sezonun bu hafta başlayacağını anlatan Morbel, 2. Amatör Küme'de Salihli'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Ziyarette Başkan Kayda'ya isminin yazılı olduğu 45 numaralı Taytanspor forması hediye edildi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek ilçede spora ve sporculara her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da destek olmayı sürdüreceklerini belirtti. Başkan Kayda, Taytanspor'a 2. Amatör Küme'de başarılar diledi.