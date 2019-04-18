Başkan Kayda'ya ziyaretçi akını

Kamu kurum ve kuruluşları, esnaf odası başkanları, sivil toplum örgütleri muhtarlar gibi toplumun her kesiminden yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşayan Başkan Kayda, tebrikleri kabul ederek vatandaşlar ile yakından ilgileniyor.

Kendisine duyulan güvenden ve gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kayda, “Bizi bu göreve 2. kez layık gören halkımıza, gönül kapımızı sonuna kadar açık tutuyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Cumhur İttifakının gücü ile Salihli'yi kalkındırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kayda “Salihli halkımızın sevgisi, desteği de bize geçmiş dönem de olduğu gibi, bu dönemde de büyük güç veriyor. Bizi bu göreve 2.kez getiren halkımızı, yaptığımız hizmetler ile mahcup etmeyeceğiz” dedi.

Başkan Kayda, ziyaretine gelen esnaf odası başkanlarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, siyasi parti temsilcilerine, kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerine, Salihli halkına ve personeline canı gönülden teşekkür etti.