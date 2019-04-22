Başkan Mersinli yerel seçimleri değerlendirdi

Mersinli, "Dün AK Parti ve genel başkanımız sayesinde bir noktaya gelmiş insanlar bugün bizi sükut-u hayale uğratabiliyor" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Cumhur İttifakı olarak girdikleri yerel seçimlerin ardından oluşan tabloyu düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Yunuspark Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya Mersinli'nin yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcıları, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Konuşmasına Sri Lanka'daki saldırıyı kınayarak başlayan Mersinli, Hakkari'de yaşanan terör saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya da tepki gösterdi.

Seçimleri genel olarak değerlendirdiklerinde Manisa'da başarılı olduklarını kaydeden Mersinli, "Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini çok ciddi bir oy farkıyla ve diğer 13 ilçedeki belediye başkanlıklarını da kazandık ve İnşallah Manisa'ya da Türkiye'ye de yararlı anlamda bir başarı sağladık. AK Parti adına Saruhanlı ve Akhisar'da Milliyetçi Hareket Partisi ittifak adayları olarak da Alaşehir ve Turgutlu'da da başarılı olmak isterdik. Bunlar için de bir çaba sarf ettik ama oradaki belki adaydan kaynaklı belki başka unsurlardan kaynaklı yada eksik kalan bazı noktalardan kaynaklı çalışmalarımızda eksik kaldık ki biz başarılı olamadık. Oradaki sandıktan çıkan neticeye de saygı gösteriyoruz. Orada seçilen 4 tane Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanını da tebrik ediyoruz." dedi.

Cumhur İttifakının Manisa'da başarılı olduğunu dile getiren Mersinli, "Büyükşehirle birlikte yüzde 50'nin üzerinde bir oy alındı. Büyükşehir seçimi başarı olarak salt alınacak bir orandır. Büyükşehiri kazandık açık ara farkla. Belediye başkanlarımızla beraber 60 tane büyükşehir belediye meclis üyemiz var. Bu da ikinci bir galibiyet sebebi. Demek ki insanlar yereldeki genel seçim oranını belirleyecek Büyükşehir seçimlerinde de bize oy vermiş.Üçüncüsü, 17 ilçe belediyesi var. 17 ilçe belediyesinin 13'ünü kazandık. Gönül isterdi ki 17'sini de kazanalım. 4 tanesinde de karşı ittifak kazandı. Bu da bir mağlubiyet sebebi sayılmaz. Oralarda kendimizi geliştirmemiz genişletmemiz, daha fazla tabana yayılmamız gerektiğini, kendi kusurlarımızdan arınmamız gerektiğini düşündürtür. Bunu da yerel yönetimler başkanımız, teşkilat başkanımız sahaya çıktı Ataman Bey. O ilçelerde kendi çalışmamızı yapıyoruz. Biz bireysel çetele tutup MHP'den AK Parti'ye oy geçti, AK Parti'den MHP'ye oy geçti şeklinde düşünmüyoruz. Biz genel anlamda böyle bir ittifak türünün ortaya çıktıktan sonra bu şekilde başarılı olmasını referans alıyoruz. Bazı yerlerde, bazı illerde bu yaşanmıştır ama Manisa'da şu parti buraya verdi, şu parti buraya eksik verdi gibi şeyler yaşamadık." diye konuştu.

AK Parti içinde görev alıp da başka partilerden belediye başkanı aday olan isimler hakkında da konuşan Mersinli şunları söyledi: "'Trenden indi, trene bindi şeklinde' basit yolla bu durumu açıklıyoruz ama bu partide bir gün bakarsın gençlik kolları başkanısınızdır, bir gün bakarsınız mahalle başkanı olmuşsunuz. Bir gün bakarsın Cumhurbaşkanı olmuşsunuzdur, bir gün bakarsınız genel başkan yardımcısınızdır. Sonra bunlar gider. Bunlara dünyalık makam olarak bakıp teşekkür edip AK Parti'nin bize kazandırdığı saygınlıkla mutlu olmasını başarabilirsek zaten sorun yoktur. Ancak mutlu olmasını başaramazsak, hırslarımızın, kibrimizin dava şuurumuzun önüne geçici şeyler yaparsak bu dava adamlığı değildir, bu gerçekten bir aczi yettir. Bazen bu tür acziyetler her alanda her konuda yaşıyoruz. Dün AK Parti ve genel başkanımız sayesinde bir noktaya gelmiş insanlar bugün bizi sükut-u hayale uğratabiliyor. Bu kendi kişilikleri ile ilgili bir durum. Olmasa daha iyi. Biz AK Parti'nin bu süreçten de daha büyüyerek daha güçlü çıkacağına inanıyoruz."

Saruhanlı ve Akhisar'da AK Parti'li belediyelerin kaybedilmesiyle ilgili soruya yanıt veren Mersinli, “Buradan da alacağımız dersler var. Biraz adaylarımızın ortaya çıkması konusunda ve 3 dönem kuralının uygulanma biçimi konusunda da bazı kusurlar yaşandığı için buralarda kayıplar söz konusu olmuş olabilir. Adaylarımız farklı insanlar olabilir miydi, olamaz mıydı bunlar da tartışılabilir. İttifak süreçleri içerisinde bunlar yaşandı. Belediye meclis üyeliklerinde biraz ufak tefek hırpalanmamız oldu. Malum biz bir çalışma yaptıktan hemen sonra bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi ile listelerimizi birleştirdikten sonra ortaya çıkan tablo belki kayıp sebebi olabilir. Yani hepsini raporlayıp kenarda bekletiyoruz. Bunları arz edeceğiz. Teşkilatlarımızdan kaynaklı sıkıntılar var mı diye belli noktalarda kaba tabirle AK Parti'den yüzünü başka yerlere çevirmiş olanlar var mı diye araştırıyoruz. Bu konuda da teşkilat başkanımız Ataman Taydaş her iki ilçede ayrı olarak toplantılarını yaptı. Bu konularda da tespitlerimizi yaptık. İlçe başkanlarımızın bize aktardığı konular var. Bu ilçelerde pek çok konu bizi başarısızlığa götürmeye doğru itmiş. Önü geçebileceğimiz şeyler vardı, geçemeyeceğimiz şeyler vardı. Bu kadarına gücümüz yetti." dedi.