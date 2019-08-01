Başkan Mersinli'den gündeme ilişkin önemli açıklamalar

İl Başkanı Berk Mersinli ilk olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Mersinli, “Alaşehir Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan iddialarla ilgili gerek savcılığımız, gerekse de Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüz müfettiş göndererek, gerekli şahıslar hakkında savunmalarını alarak idari soruşturma başlatılmıştır. Bu konuların muhatabı buralar olmaktadır. Bizde siyaset olarak gerekli kişilerin istifalarını alarak üstümüze düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu olaylarda adı geçen ve iddialara maruz kalan çalışanların ise soruşturmanın selameti açısından Manisa'nın çeşitli ilçelerine nakilleri gerçekleştiğinin bilinmesini isteriz. Yine aynı hastanede ilkokul mezunu çalışanın müdür olarak atandığı iddiaları tamamen asılsızdır. Bu kişi işçi kadrosunda hastanede görev yapmaktadır. Öte yandan özel işletmelerde ve hastanelerde gerçekleştirildiği iddia edilen çirkin söylentilere karışmamızın doğru olmadığını düşünüyor, bunları kınadığımızın da altını çizmek isterim. gerek adli makamların gerek Manisa Valimiz, gerekse de il sağlık müdürümüz kamuoyunu meşgul eden bu iddialarla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğini düşünüyoruz” dedi.

"Hangi partiden olursa olsun doğru bulmuyoruz"

Akraba atamalarıyla gündeme gelen belediye başkanlarının halkın destek ve güvenini boşa çıkaracağını belirten Mersinli, “Şunu çok acı görüyoruz ki CHP'li belediyeler seçimlerin hemen ardından hizmet sözlerini yerine getirmek için kolları sıvamak yerine işçi kıyımları, yandaş ve akraba atamaları ile gündeme gelmişlerdir. CHP'li belediyeler görevlerinin ilk aylarında hizmet sorumluluklarını kenara iterek, liyakat ve emek karşıtlığıyla yöneteceklerini gösteren yerel zihniyet maalesef ki endişeli bir hal almıştır. Kendi söylemleriyle çelişen CHP'li belediyeleri bizim gibi halkımız da sürekli takip ediyor. Gördüğümü o ki sandıkları birer milat olarak görmüşler. Verdikleri sözler uçup gitti. Hizmet yerine peşkeş çekmeyi tercih eder hale geldiler. Biz AK Parti olarak bunlar görmek istemediğimiz konulardır. Bizim bu konuda hassasiyetlerimiz olduğu apaçık ortadadır. Liyakata dayalı ve görevi hak eden kişilerin görevlendirilmesi konusunda tavrımız nettir. Bu tür akraba ve yakın atamalarını da hangi partiden olursa olsun doğru bulmadığımızı da belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.