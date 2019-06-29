Başkan Öküzcüoğlu Alaşehir'in yolları için kolları sıvadı

Göreve geldiği yaklaşık 3 ayda 21 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması yapılan ilçede, 3 bin 650 metrekare de kilit parke döşemesi gerçekleştirildi.

Alaşehir Belediyesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle mahalle gezerek, çalışmaları yerinde inceliyor ve karşılaşılan sorunları tespit edip çözüm üretiyor. Özellikle ilçenin bozuk ve yıpranmış yolları için harekete geçen Başkan Öküzcüoğlu, 3 ayda asfalt ve bordür çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topladı. Çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Öküzcüoğlu, "Biz halkımıza hizmet yapmak için göreve geldik. Her alanda hizmetlerimiz aralıksız, aksamadan, zamanında ve yerinde uygulanmaktadır. Tüm birimlerimiz gönülden, özverili olarak çalışmaktadırlar. Göreve geldiğimizden bu yana 21 bin 81 metrekare sıcak asfalt atıldı, 8 bin 166 adet bordür üretimi yapıldı. 3 bin 650 metrekare kilit parke döşemesi gerçekleştirildi. Asfalt şantiyesinde 773 ton rotmix üretimi yapılarak, asfalt yamalarında kullanıldı. Çalışmalarımız 87 mahallemizde aralıksız ve hız kesmeden devam etmektedir" dedi.