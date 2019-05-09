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Başkan Öküzcüoğlu belediyedeki israfın önüne geçiyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu belediyede israfın önüne geçmek için hurda deposunu ziyaret ederek malzemeler hakkında bilgi aldı.

Başkan Öküzcüoğlu kullanılabilecek durumdaki malzemelerin yeniden değerlendirilmesi talimatını verdi.


Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediyeye ait birimleri teker teker gezerek, birimlerdeki sorunları ve atıl durumda olan malzemelerin faaliyete geçirilmesini sağlıyor. Belediyeye ait hurda deposunu ziyaret eden Başkan Öküzcüoğlu, burada çalışan personelden hurda malzemeler hakkında bilgiler aldı. Kullanılabilecek durumda olan malzemelerin değerlendirilmesini istedi.


Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemizin her birimini teker teker dolaşıyorum. Birimlerde yapılan çalışmalar, malzemelerin kullanımları hakkında ilgili personellerden bilgiler alıyorum. Bugün belediyemize ait hurdalığı ziyaret ettim. Hurdalıkta atıl durumda olan malzemelerin değerlendirilmesi için çalışmaların yapılmasını istedim. Bizim için her malzemenin değeri vardır. O malzemeyi minimum seviyeye kadar kullanmamız gerekir. Belediye olarak israfa ve gereksiz kullanımlara fırsat vermeyeceğiz. Çünkü burada herkesin hakkı var. Kimsenin hakkını israf etmeyeceğiz. Tüm birimlerde çalışan personelimize bu konuda daha titiz çalışmalarını istedik." dedi.

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