Başkan Öküzcüoğlu bir dönem daha aday olacak

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Alaşehir'de görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya gelirken, Alaşehir'e en iyi hizmeti sunabilmek için bir dönem daha belediye başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluştu. Sohbet ortamında geçen buluşmada Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Öküzcüoğlu, "Gazetecilik zor bir meslek. Bayramı, tatili olmadan 24 saat çalışmak zorundalar. Gazetecilerin emeklerinin karşılığını alabilmelerini ve ifadelerini özgürce dile getirebilmelerini diliyorum. Alaşehir Belediyesi olarak her zaman gazetecilerin yanındayız. Eleştiriye açığız, her türlü bilgiyi vermeye hazırız. İstediğiniz zaman belediyemize gelip, çayımızı, kahvemizi içebilirsiniz. Belediye hizmetlerimiz her yıl üzerine yeni hizmetler koyarak artıyor. Çalışma ekibim ve personelimle her zaman uyum içerisinde çalışıyoruz. Amacımız Alaşehirlilere en iyi hizmetleri verebilmek. Bu yüzden bir dönem daha belediye başkanlığına aday olacağım." diyerek gazetecilere çalışma hayatlarında başarılar diledi ve günün anısına canlı çiçek hediye etti.

Gazeteciler de Başkan Öküzcüoğlu, karşılıklı sohbet ve samimi ortamdan dolayı teşekkür etti.