Başkan Öküzcüoğlu, işçilerin bayramını kutladı

Başkan Öküzcüoğlu işçilerinin bayramını kutlarken sorunlarını da dinledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu belediyede çalışan işçilerin işçi bayramlarını kutlayarak, "1 Mayıs, bugün hakça paylaşımın bayramı, adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günüdür. 'Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen' için çabalayan bütün emekçileri saygıyla selamlıyorum. Emeğin, alın terinin en kutsal değer olduğunun altını çiziyorum. Emeğin haklarını korumak ve geliştirmek bir anlamda insanlığa hizmet etmek demektir. Yaşanacak kentler, yaşanacak doğa isteyen, hırsızlığa, yolsuzluğa karşı haykıran, temsilde adalet, yargı bağımsızlığı, özgür milli irade diyen, işçilerimiz ölmesin, sınavlarda gençlerimizin geleceği çalınmasın diye mücadele eden tüm vatandaşlarımızın günüdür 1 Mayıs. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağımız güzel günlerin yakın olduğunu, 'Martın sonu bahar' diyerek bugünlere geldik ve bu başarının Alaşehir'de icraatlarımızla dalga dalga yayılarak tüm hemşehrilerimi kucaklayacağına inanıyorum. Sevgiyle, saygıyla, özenle hep birlikte emek vereceğiz, emekçinin yanında olacağız. Eşitlik, özgürlük, adalet için yeni bir dünya özlemi kuran, bunun için dayanışmayı görev bilen herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlu olsun." dedi.

Başkan Öküzcüoğlu'nun ziyaretinde dolayı mutluluklarını dile getiren belediye işçileri ise başkanla sohbet ederek yaşadıkları bazı sıkıntıları dile getirdi.