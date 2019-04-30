Başkan Öküzcüoğlu, maaşını kız öğrencilere bağışlayacak

31 Mart Yerel Seçimlerde Alaşehir Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, maaşını üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak vereceğini söyledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, başkanlık yaptığı süre boyunca alacağı maaşı üniversitede okuyan kız öğrencilere bağışlayacak. Belediye sosyal hizmetler müdürlüğünde oluşturulacak birimde çalışmalar yürütülecek. Burstan yararlanacak öğrencilerin en az dört yıllık bir üniversitede okuması gerektiği ve tıp, hukuk, eczacılık gibi alanların öncelikli olacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Ben belediye başkanlığı maaşımı dört yıllık üniversiteyi kazanmış olan kız öğrencilerine burs olarak dağıtacağımı buradan halkıma söyleyeyim. Sosyal hizmetler müdürlüğünde bir birim oluşturacağız. Öncelik tıp fakültesi, hukuk gibi bölümleri kazanmış kızlarımıza olacak. Maddi durumu yetersiz, ekonomik durumu yetersiz olan ailelere başkanlık maaşımla destek vermek bana onur ve şeref verecek. İstiyorum ki çocuklarımız buraya doktor olarak, hukukçu olarak, avukat olarak ve hemşire olarak gelsinler ve onlar da Alaşehirimize memleketimize hizmet etsinler istiyorum" dedi.