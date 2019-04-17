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Başkan Öküzcüoğlu mevlit törenine katıldı

10 Nisan tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Alaşehir MHP İlçe Başkanı Ali Apan için mevlit okutuldu.

Okutulan mevlit törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eski belediye başkanı Ali Uçak, partililer ve sevenleri katıldı.


Ali Apan'ın İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan evinin önünde yapılan mevlit törenine katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ali Apan'ın kardeşi Ahmet Apan ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi. Başkan Öküzcüoğlu, yerel seçimlerde rakibi olan MHP'li Ali Uçak'a da baş sağlığı dileğinde bulundu.

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