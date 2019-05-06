Başkan Öküzcüoğlu sorunları yerinde inceliyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bugün Uluderbent Mahallesi bölgesinde çalışan belediye işçilerini ziyaret ederek Ramazan ayını kutladı. Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Öküzcüoğlu, Uluderbent Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonu, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu asfalt ve park düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Seçim bitti, artık çalışma zamanı. Her gün sahada olacağız. Her mahallemizi teker teker dolaşarak, çalışmaları yerinde izliyoruz, eksikleri tespit ederek, yerinde çözümler üretiyoruz. Çalışmalarımız hızla sürecek." dedi.