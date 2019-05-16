Başkan Öküzcüoğlu tekerlekli sandalyede

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Farkındalık yürüyüşü' etkinliğinde tekerlekli sandalyeye binen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, engellilerle birlikte şehir turu attı. Başkan Öküzcüoğlu engel çıkarmak değil, engelleri kaldırmak istediklerini belirterek, engelli vatandaşların daha kaliteli bir yaşam standardına ulaşmaları için çalıştıklarını açıkladı.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Alaşehir Belediyesi önünde beraberindeki engelli vatandaşlarla birlikte tekerlekli sandalyeye oturan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu 'Farkındalık yürüyüşü' etkinliğinde şehir turu atarak herkesin engelli adayı olduğunu hatırlattı. Tekerlekli sandalyelerle yapılan şehir turuna vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Belediye başkanlarını tekerlekli sandalyede gören Alaşehirliler şaşkınlıkla olup biteni takip etti.

Alaşehir Belediyesi önünde düzenlenen farkındalık çalışmasında bir açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Engelliler Haftası dolayısıyla bugün belediyemiz önünde engelli vatandaşlarımızla beraber bir etkinlik düzenliyoruz. Biz biliyoruz ki hepimiz bir gün engelli adayı olabilir. Onun için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bizim istediğimiz bir tek şey var. Biz engel çıkarmak istemiyoruz, engelleri kaldırmak istiyoruz. En azından engelli vatandaşlarımızın da sosyal yaşam içinde daha kaliteli ve nitelikli bir yaşam koşuluna ulaşmalarını hedefliyoruz. Bunun için halkımızla beraber bu hafta engellilerle ilgili etkinlikler düzenleyeceğiz. Alaşehir halkımızı da bu etkinliklere davet ediyorum" dedi.

"Ben bu hafta herkesi bir günlüğüne de olsa engelli vatandaşlarımızın yerine koymalarını istiyorum. Koysunlar ki günlük işlerini nasıl yapabiliyorlar bir değerlendirsinler. Örneğin bir gün tekerlekli sandalye ile Alaşehir'in içini gezsinler, gözleri bağlı olarak, bir gün gezsinler. Ben manuel tekerlekli sandalyeye binerek, bunu yaşamak ve vatandaşlarımın görmesini istiyorum. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız var. Engelli vatandaşlarımızı evlerine hapsetmeyeceğiz. Yaşamın her alanında yer almanızı sağlayacağız. Bu konuda biz engel çıkartmayacağız. Görmeyenler için şeritler döşenmiş, ama üzerine reklam panoları konulmuş, engelli rampaları yapılmış, bunların önüne araç park edilmiş. Bunlara engel olacağız, çözümlerini üreteceğiz. Onların yaşam kalitesini yükselteceğiz. Bizim engelli vatandaşlarımızla ilgili projelerimiz var. Engelli vatandaşlarımız derneklerini ticari bir işletme gibi kendi ayakları üzerinde durabilecekleri projelere beraber imza atacağız. Sorunları görmezden gelmeyeceğiz, halının altına süpürmeyeceğiz. Kapının arkasına da süpürmeyeceğiz. Hep beraber bu sorunları çözeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızdan da bu Ramazan mübarek günde tekerlekli sandalye, tekerlekli araba aküsü gibi ihtiyacı olan kardeşlerimize destek olmalarını bekliyoruz. Her işin başlangıcı ve sonu vardır. Başlangıcı kolay, beş yıllığına bizle berabersiniz. Beş yılın sonunda sizlerin hayır dualarını almak istiyorum, onun için bu yola çıktık. Allah hiç birimizi mahcup etmesin, makamlar gelip geçicidir. Kimseye kalmamış, bizlerde de kalmayacak. Önemli olan bu makamları bırakırken, hoş sedalar bırakmaktır" diye konuştu.

Alaşehir Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz ise, "Başkanımız bize her konuda yardımcı ve destek oluyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.