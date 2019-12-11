Başkan Öküzcüoğlu'ndan Alaşehir'in özel öğrencilerine destek

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eşi Selen Öküzcüoğlu ve meclis üyeleriyle birlikte Alaşehir Özel Mutlu Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, engellilerle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Merkez ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Öküzcüoğlu, engelli öğrencilere her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Başkan Öküzcüoğlu, “Burada zihinsel, bedensel, işitme engelli, öğrenme güçlüğü çeken, yaygın gelişimsel bozukluğu olan öğrencilerimiz eğitim görüyor. Burada eğitim gören tüm öğrencilerimizin özel eğitime, özel ilgiye ve özel sevgiye ihtiyaçları var. Eğitimin başı sevgidir, ilgidir. Adı üzerinde burada eğitim görenler özel öğrenciler. Biz de özel öğrencilerimize özel ziyaret yaparak, onlarla sohbet ettik, onların sevgi ve mutluluklarını paylaştık. Onların gözlerindeki mutluluğu gördük. Bundan böyle sık sık ziyaret ederek, onlarla sohbet edip, gönüllerini alacağız” dedi.