Başkan Öküzcüoğlu'ndan darp olayıyla ilgili açıklama

CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dün akşam saatlerinde iki kişinin saldırısına uğrayarak darp edilen ve hastaneye kaldırılan Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası Başkan Öküzcüoğlu, "Bu şahısların şehir eşkıyalığı yaparak arkadaşımızı darp etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, dün akşam saatlerinde belediyeden çıkıp 19 Mayıs Caddesi'nde ilerlerken Yıldız Camii yakınlarında Mustafa C. ve Mehmet Y. isimli şahısların saldırısına uğradı. Aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılan Koç'a yerde de vurdukları öğrenilen şahısların, "Bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiği belirtildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken aldığı darbelerle yaralanan Başkan Yardımcısı Koç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Koç'un kolunun kırıldığı, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler meydana geldiği öğrenildi.

Daha önceden belediyede çalıştığı ve geçtiğimiz günlerde işten çıkarıldığı öğrenilen saldırganlar Mustafa C. ve Mehmet Y.'nin yakalanması için emniyetin çalışması sürüyor.

Başkan Öküzcüoğlu: "Saldırıyı yapanları kınıyoruz"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olayın hemen ardından Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden başkan yardımcısı Halil Koç'un ailesine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Öküzcüoğlu, "Saldırı neticesinde Başkan Yardımcımız Halil Koç'un sağ kolunun kırıldığı, yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinde de ezilmeler meydana gelmiştir. Öncelikle Başkan Yardımcımıza acil şifalar diliyor ve bu menfur saldırıyı yapanları kınıyoruz. Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar da Başkan Yardımcımız Halil Koç'un yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Demokratik hukuk devletinde şiddetin her türlüsü suçtur ve hangi amaç uğruna yapılırsa yapılsın kabul edilemez. Ayrıca bu şiddete destek vermek de aynı suça iştirak etmektir. Sizlerin oylarıyla yerel seçimler sonrası temsil yetkisi kazandığımız 31 Mart tarihinden beri gecemizi gündüzümüze katarak Alaşehir'i daha iyi bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde belediyemizin almış olduğu tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan iki şahsın gerçekleştirdiği bu olay bizleri derinden üzmüştür. Şahısların çalıştıkları birimde bulunan personel fazlalığı ve yapılan işin daha az personelle yapılmasının mümkün olması nedeniyle işten çıkarılan bu şahısların şehir eşkıyalığı yaparak arkadaşımızı darp etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu olayın en üzücü taraflarından biri de, şahısların yaptıklarından hiçbir pişmanlık duymaması ve olay sonrası 'Bu iş burada bitmedi' diyecek kadar hırslarına yenik düşmesidir. Bu gibi şiddet olaylarının toplumsal birliğimize ve beraberliğimize zarar vermemesi için tüm Alaşehirlileri sükunete davet ediyor, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz.

Bu olayın faillerinin en kısa sürede yakalanacağına ve gerekli cezayı alacaklarına olan inancımızla, motivasyonumuzu düşürmeden, ilk günkü şevkimizle çalışmaya devam edeceğimizi siz değerli Alaşehirlilere bildiriyoruz" dedi.