Başkan Öküzcüoğlu'ndan Duru bebeğe destek

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli'de yaşayan SMA hastası 1 yaşındaki Duru Sağlık'ın tedavisi için bir dizi etkinlik düzenledi. Başkan Öküzcüoğlu ayrıca etkinlikte satılan ürünlerden de alarak katkıda bulundu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından SMA hastası 1 yaşındaki Duru Sağlık bebeğin tedavi masraflarının karşılanması amacıyla etkinlik düzenledi. Manisa Valiliğinin oluruyla gerçekleştirilen etkinlikte Livaneli Orkestrası ve Solistlerinden "Nazım Hikmet Şiirlerinden Şarkılar" konseri gerçekleştirildi. Öte yandan gönüllüler tarafından Duru bebek için el işi ürünler satılarak da yardım toplandı. Başkan Öküzcüoğlu da etkinlikte satılan ürünlerden alarak destek verdi.

Duru bebeğin sağlığına kavuşması için desteklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Manisa Valiliği tarafından izin verilen ve Duru Sağlık bebeğin sağlığına kavuşturulabilmesi için başlatılan çalışmaya sonsuz destek veriyoruz. İlçemizde yapılacak olan her türlü etkinliğe belediye olarak üzerimize düşecek olan her türlü desteği veriyoruz. Dileğimiz Duru Sağlık ve tüm SMA hastaları çocuklarımızın sağlığına kavuşmasıdır" dedi.