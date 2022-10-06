Başkan Öner Alaşehir'de incelemelerde bulundu

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, görev değişikliği sonrası başkan seçilen Alaşehir Şube Başkanı Süleyman Ölmez'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitim-Bir-Sen Alaşehir Şube Başkanı Mustafa Yılmaz'ın kendi isteğiyle görevden ayrılması üzerine yeni şube başkanı Süleyman Ölmez oldu. Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner de ilçeye giderek hem başkan Ölmez'i tebrik etti hem de Ölmez ile beraber Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör'ü makamında ziyaret etti. İlçedeki eğitim faaliyetleri hakkında Kaymakam Güngör'e bilgi veren Başkan Öner ve Ölmez daha sonra Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i de makamında ziyaret etti.

Eğitim kalitesinin arttırılması adına çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Alaşehir Eğitim-Bir-Sen Başkanı Süleyman Ölmez, "Bize verilen bu görev şahsım ve ekibimizi onurlandırdı. Alaşehir'de eğitim öğretim ve diğer alanlarda üzerimize düşen her türlü görevi zaman aralığına bakmadan, 24 saat çalışarak katkı sağlayacağız. Alaşehir'in tanıtımı için başta eğitim olmak üzere, sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda çalışmalara katkı sağlayabilmek için çalışacağız" dedi.