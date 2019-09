Başkan Öner: "Eski Türkiye özlemi duyanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Kılık-Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetmelikle ilgili genel merkezce eylem kararı alındığını hatırlatan Öner, konuyu titizlikle takip ettiklerini belirterek "Darbecilerin on yılda bir millete had bildirdiği, millet iradesinin sık sık kesintiye uğratıldığı, milletin öz yurdunda parya muamelesi gördüğü, insan haklarının ihlal edildiği, özgürlük alanlarının iyice daraltıldığı, kız öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarından geri çevrildiği, inancının gereğini yerine getiren ve örtünen kadınların çalışma hayatından uzaklaştırıldığı eski Türkiye'yi ısrarla hortlatma ve geri getirme özlemiyle yanıp tutuşan zihniyete asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin son on beş yıllık süreçte gerçekleştirdiği, yönünü ve içeriğini de bizzat milletin belirlediği 'Öze Dönme', 'Özgürleşme', 'Sivilleşme' ve 'Demokratikleşme' ve nihayet 'Yeni Türkiye' hedefli değişim ve dönüşümlerin hem her birini hem de bütününü kabul etmekte ve sindirmekte zorlananlar. Artık millete rağmen ele geçireceğiniz mevziniz de milleti yok sayarak varacağınız menziliniz de kalmadı ve hiçbir zaman olmayacak. Ya milletle birlikte yolculuğuna ortak olacaksınız ya da millet iradesinin ve egemenliğinin sarsılmaz gücü ve yenilmez cüssesi karşısında ortalıktan kaybolup yok olacaksınız. Eski Türkiye özlemi duyanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Emek ve özgürlükler için alın ve akıl teri döküyoruz"

'Önce insan' anlayışıyla sendikacılık yaptıklarını vurgulayan Öner, "Kuruluş felsefemizden, vizyon ve misyonumuzdan sapmadan hak, emek ve özgürlükler için alın ve akıl teri döküyoruz. Onlarca sorun çözdük, çözüme ışık tutan önerilerimizle özelde eğitim çalışanlarının, genelde kamu çalışanlarının takdirini kazandık. Çok sayıda kazanıma imza attık. Bizi yetkili konfederasyon yapan, kritik dönemlerde sorumluluk almamız, nitelikli çalışmalar yapmamız, kamu çalışanlarının dertlerini dert edinmemiz, sorunlarının çözümü için emek harcamamız, vesayetin sona ermesi için elimizi taşın altına koymamız, milletin, milli iradenin yanında yer almamız, yetimlerin yüzünün gülmesi için projeler geliştirip uygulamamız, mazlum ve mağdurlara kol kanat germemiz, haksızlıklar karşısında sessiz kalmamamızdır" ifadelerini kullandı.

Her zaman özgürlüklerden yana olduklarını, kısıtlamalara ve dayatmalara da karşı çıktıklarını ifade eden Öner, "Temel bir insan hakkının ikamesi, kişisel özgürlüğün belirgin bir nişanesi olarak gördüğümüz kılık ve kıyafet özgürlüğü hakkının da alınabilmesi için bu eylemi başlatan teşkilat olarak, üyelerimizle birlik ve dayanışma içerisinde eylemliliğimizi sürdürerek doğru noktaya taşıyacağız. Kamu görevlilerine yönelik kısıtlama ve yasakların da kaldırılması amacıyla başlattığımız sivil itaatsizlik eylemine bu yıl da devam kararı aldık ve bu karar doğrultusunda, kamu görevlileri kılık ve kıyafet özgürlüğüne kavuşuncaya kadar eylemimiz kararlılıkla sürecektir" dedi.