Başkan Öner: "MEB belirsizlikleri gidermelidir"

Milli Eğitim Bakanlığının okulların açılış sürecindeki belirsizlikleri gidermesi gerektiğini vurgulayan Öner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce belirsizlikleri gidermelidir. Bakanlıkça duyurulan çalışma programı doğrultusunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Ancak salgın süreci nedeniyle çalışma programında değişikliğe gidilmeksizin söz konusu tarihte sadece okul öncesi ve birinci sınıfların ilk hafta bir gün, ikinci hafta iki gün şeklinde eğitim-öğretime başlaması, diğer sınıfların durumunun ileri tarihlerde kararlaştırılacağı ifade edilmiştir. Eğitim-öğretime başlamayan sınıflar hakkında da net bir açıklama yapılmış değildir. Aynı şekilde yüz yüze eğitim faaliyetine hangi sınıflarda hangi tarihte başlanacağı, yüz yüze eğitim verilmeyecek ise sınıflara ilişkin müfredatın EBA TV başta olmak üzere uzaktan eğitim platformları üzerinden ne zaman ve hangi program dahilinde işleneceği de açıklığa kavuşturulmamıştır. Söz konusu belirsizlik eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmenlerce eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmasını ve hayata geçirilmesini zorlaştırmakta, eğitim-öğretimin aksamına neden olmakta; öğrenim kazanımlarının öğrenciye aktarılmasını sekteye uğratmakta, netice itibarıyla eğitimde telafisi mümkün olmayacak zararlara kapı aralamaktadır"

Milli Eğitim Bakanlığına süreçle ilgili atılması gereken adımları ilettiklerini ifade eden Öner, "Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ne zaman ve ne şekilde başlayacağı ile öğretmenlerimizin görevlerini yerine getirmelerinde yaşanan bu belirsizliğin giderilmesi ve eğitim kurumlarının, yönetici ve öğretmenlerin planlama yapabilmesi için Bakanlıktan somut adımlar atmasını, açık ve net kararlar almasını talep ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, fiilen yüz yüze eğitime geçilmesi beklenmeksizin yönetici ve öğretmenlerin ders dağılımlarının yapılarak haftalık ders yüklerinin belirlenmesi, sınıflar itibarıyla yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile usul ve esaslarının belirlenmesi, il veya ilçe özelinde yetki aktarımı suretiyle salgın riskinin olmadığı yerler için esnek karar alma süreçlerinin hayata geçirilmesi ve yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı süreçte/yerlerde uzaktan eğitimin 21 Eylül 2020 tarihi itibarıyla müfredatın izlendiği uzaktan eğitim faaliyetlerine başlanması konularında adım atılmasını istedik. Söz konusu adımların bir an önce atılmasını umut ederek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm eğitim çalışanları ve paydaşları için hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı ve sağlıklı bir yıl diliyoruz'' dedi.