Başkan Öner: "Topyekun kalkınmanın sırrı eğitimde saklıdır"

Büyük emeklerin harcandığı, idealist katkıların yapıldığı bir dönemin daha sonuna gelindiğini vurgulayan Öner, “Evrensel ile yerel dinamikleri sentezleyebilen, farklılıkları zenginlik bilen, bilimsel, irfani derinliğe ve hikmete sahip, analiz yeteneği olan, olaylara eleştirel bakabilen, ahlaklı, adil, dürüst, erdemli, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek eğitimde temel hedeftir. Bunun için olmazsa olmaz ve vazgeçilmez faktör ve en büyük aktör, mesleğini seven idealist öğretmendir “dedi.

Yaşamakta olduğumuz küresel bilgi çağında bütün öğrencilerin zamanın ruhuna uygun yeni becerilere ihtiyaç duyduğunu savunan Öner, açıklamasına şöyle devam etti: “Topyekun kalkınmanın merkez üssü olarak eğitimi belirleyen ülkeler, küresel rekabette geri kalmamak adına eğitim sistemlerini daha verimli, daha etkili ve daha kaliteli hale getirmek için sürekli bir çaba göstermektedir. Son yıllarda eğitim alanında başarılı reformlara imza atmış ülkeler, öğretmenlerinin niteliğini artırmak, okulların kapasitelerini geliştirmek, eğitim ortamlarını zenginleştirmek, sadece bilgi sunmak değil karakter eğitimini de önceleyecek şekilde hareket etmektedir. Topyekun kalkınmanın sırrı eğitimde saklıdır”

"Tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz"

Fedakarca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkürü bir borç bildiğini dile getiren Öner, “Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri, eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkanlar sunulmalıdır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi herkes, öğretmenlerin içinde yaşadığı durumun ‘mutsuz mecburlar' üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varmalı ve bütünsel çözüm üretme gayreti içine girmelidir “dedi.

“Yeni döneme eski sorunlarla girilmemeli, beklentileri karşılayacak adımlar atılmalı, vaatler icraata dönüştürülmelidir ”şeklinde konuşan Öner, taleplerini şu şekilde sıraladı: "Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmelidir. Ek gösterge vaadi artık yerine getirilmelidir. Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme yapılmalıdır. Yeni ortaöğretim modeli mağduriyet üretmemelidir. 2023 eğitim vizyonundaki belirsizlikler giderilmeli, hedefler öngörülen takvim dahilinde gerçekleştirilmelidir. Yönetici görevlendirme sürecinde belirsizlikler giderilmelidir. Öğretmensiz sınıf kalmamalı, atamalar kadrolu yapılmalıdır. Yer değişikliği sürecindeki aksaklıklar giderilmelidir. Kariyer basamakları sistemi mesleki gelişim esasında yeniden kurgulanmalıdır. Okulların donanım ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir. Eğitimin kalitesinin artırılması hizmetli ve memurlarımızın haklarının geliştirilmesine bağlıdır. Eğitim kurumlarının hizmetli ve memur ihtiyacı karşılanmalıdır. Eğitim politikaları ortak aklın ürünü olmalıdır"