Başkan Öner: "Ümit ve beklenti oluşturan adımlar geciktirilmeden atılmalıdır"

2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi sonunda açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Eğitim sistemimizin daha verimli, çocuklarımızın alacağı eğitimin daha nitelikli olabilmesi için bazı sorunları ve çözüm önerilerimizi dün olduğu gibi bugün de ilgililerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. “dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin, kamuoyunda olumlu tepkiler aldığını ve geleceğe dair bir umut aşıladığını dile getiren Öner, "Ümit ve beklenti oluşturan bu başlıklarla ilgili adımların gecikmesi tüm eğitimcilerde tedirginlik oluşturmaya başlamış, kamuoyunun beklentisini daha da artırmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması için somut çalışmaların başlatılması, alan değişikliği taleplerinin karşılanması, görevde yükselme sınavlarının gerçekleştirilmesi gibi adımlar, bizim de talep ettiğimiz ve gerçekleşmesini beklediğimiz olumlu gelişmelerdir. Ancak, 3600 ek gösterge vaadinin bir türlü yerine getirilememesi, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının doğurduğu olumsuz sonuçlar, yer değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı bir düzenlemenin hayata geçirilememesi gibi konular ve sıkıntılar eğitim-öğretim yılının ilk dönemine damga vurmuştur" ifadelerini kullandı.

Bir çok konuda beklentinin henüz karşılanmadığını vurgulayan Öner, "Öğretmen açığı, erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, eğitimin denetim ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi gibi birçok konuda beklentileri karşılayan adımlar hala atılmış değildir. Beklentileri karşılayacak somut adımların atılması, sorunları çözmeye yönelik cesur kararların alınması, nitelikli bir eğitim ve daha iyi bir gelecek için olmazsa olmazdır. Zira bütün oluş ve olguların hatta insan ve hayatla ilişkili her alanın birikiminin neşet ettiği hem ilk hem de daimi bir insani eylem ve disiplin olan eğitime hak ettiği değeri vermeyen ülkelerin sonu, ya yerinde saymak ya da geri kalmışlık tuzağına saplanmaktır. Bu nedenle, birikmiş sorunlara acil olarak çözümler bulunmalı ve bunun için hemen harekete geçilmelidir" dedi.

Daha sağlıklı bir eğitim sistemi için tespitlerini açıklayan Öner, "3600 ek gösterge konusundaki siyasi irade artık karara dönüştürülmelidir. Tecrübeli insan kaynağını değerlendirmeyen eğitim yöneticiliği süreçleri başarısızlığa mahkumdur. Sözleşmeli öğretmenliğe son verilmeli, kadrolu istihdam tek ve esas istihdam modeli olmalıdır

Mülakatla atama yöntemine son verilmelidir. Yeni bir ‘vizyon'a kavuşan eğitimin yol haritası netleştirilmelidir. Eğitimde istenilen başarı sınıfların öğretmensiz kalmamasına bağlıdır. Öğretmene destek niteliğinde bir meslek kanunu eğitimcilerin beklentisidir. Eğitimcilere yönelik şiddete karşı caydırıcı düzenleme zorunluluk haline gelmiştir. Kariyer basamakları yeniden uygulanmalıdır. Memur ve hizmetli çalışanların mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. Okul esaslı bütçe geciktirilmeden hayata geçirilmelidir. Erkek kamu görevlilerine kılık ve kıyafet dayatılmamalı, darbe ürünü yönetmelik kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.