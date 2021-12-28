Başkan Öner, üniversite çalışanlarının taleplerini Rektör Ataç'a iletti

Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek üniversite çalışanlarının taleplerini iletti.

Dr. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, üniversite çalışanlarından gelen talepleri de aktaran Öner, Rektör Ataç'a sendikanın genel merkezi tarafından hazırlanan 'Yükseköğretime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ataç, Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner'e teşekkür etti.