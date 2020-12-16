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Başkan Özkasap, Ticaret Borsasının faaliyetlerini anlattı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında Borsa Başkanı Sadık Özkasap’tan biögi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında Borsa Başkanı Sadık Özkasap'tan biögi aldı.


Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Başkan Özkasap'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sadık Özkasap tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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