Başkan Özkasap TOBB Genel Kurulunu değerlendirdi

TOBB Seçimli 79. Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un da katıldığı bir dizi programla Ankara'da gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 4 yıl süreyle yeniden başkan seçildiği Genel Kurulda, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da üyesi olduğu TOBB Ticaret Borsaları Konseyi'ne yeniden seçildi. Genel kurulda, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ile birlikte Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman, Genel Kurul Delegeleri olan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alpaslan Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı da Genel Kurul çerçevesindeki görüşme ve seçimlerde yer alarak Manisa iş dünyasını temsil ettiler.

Genel kurulla ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Genel kurulumuzun bir diğer önemli özelliği de Ülkemizi daha ileriye taşımak mesajı altında hem İş Dünyasının hem de Hükümetimizin kararlılığını gösterdiği bir platform olması. İş dünyamız üretim ve istihdam kararlılığını koruduğu sürece, hükümetimiz de başta maliyetler ve finansmana ulaşım olmak üzere en akılcı ve destekleyici politikalarla aktarılan tespitlere çözüm üretecek geçiş yollarını sağladığı sürece daha iyiye ulaşmamız her zaman mümkün olacaktır. Bizler de, oda ve borsa başkanları olarak yönetim kadrolarımız ve üye işletmelerimiz ile birlikte sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta asla olmadık. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Doğrudan iştirakçisi olduğumuz ya da çalışma konularına dahil olduğumuz, TOBB Ticaret Borsaları Konseyi faaliyetleri, tarımsal emtia ticaretini dijital platforma taşıyan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşu ve acentelik faaliyetleri, yurtiçi ve AB nezdinde coğrafi işaret tescili çalışmaları ile üretim değerlerimizin korunması ve pazarlarının desteklenmesi, KGF ve Türk Eximbank desteklerinin yatırım ve ihracatta miktar ve çeşit bakımından artırılması, TOBB Nefes Kredileri, e-ticarette köprü olma, iş dünyası webinarları, ekonomi raporu bilgilendirmeleri, mesleki eğitim, kadın ve genç girişimcilik, üniversite-iş dünyası entegrasyonu, ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk, özel sektörün yeşil dönüşüme hazırlanması, bu gayrete verebileceğimiz başlıca örnekler arasında yer alıyor. 81 ilden gelen delege ve temsilcilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde de gördük ki; her türlü zorluğa ve çevremizdeki olumsuzluklara rağmen iş dünyamızın özgüveni sağlam. Bizler de ülkemiz, iş dünyamız ve üyelerimiz adına üretimden pazarlama çalışma hayatının her aşamasında işletmelerimizin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerini birliğimize ve hükümetimize aktarmaya, istişare etmeye devam edeceğiz” dedi.