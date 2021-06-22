Başkan Özkasap'tan Başkan Ergün'ün hizmetlerine övgü

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Sadık Özkasap, "Uzunburun tesisi, otomasyonlu otopark, Manisa Prime gibi yapılan her eser bizleri de Manisalı olarak çok çok mutlu ediyor" dedi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Şenay ve Alpaslan Gül ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ersaygı ve Taner Özalp, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Sadık Özkasap, "Manisa büyük bir potansiyel. Manisa'mıza yapmış olduğunuz tesislerden bizler çok çok memnunuz. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Uzunburun Tesisi, otomasyonlu otopark, Manisa Prime gibi yapılan her eser bizleri de Manisalı olarak çok çok mutlu ediyor. Üçüncü döneminizde tamamen bilgi ve tecrübelerinizle beraber, yanınızdaki ekip arkadaşlarınızla beraber yapmış olduğunuz bu çalışmalardan son derece memnunuz. Yeni hizmet binanızda ekip arkadaşlarınızla beraber çalışmalarınızın Manisa'mız için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hediye takdiminde bulunuldu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz ise, "Büyükşehir olmamızdan bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesine ait bir binanın olmaması en büyük problemlerden bir tanesiydi. Yaklaşık 4 senelik bir süreçte kirada kaldık. Manisa'nın 50 yılını götürecek olan bir binaya kavuşulmuş olması ve bizden sonra gelecek olan kardeşlerimizin de burada güzel hizmetler yapabilecek olması tek amacımız" diye konuştu. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, ziyarette Başkan Ergün'e hediye takdiminde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.