Başkan Palabıyık'ın Kula Leblebisi jestine STK'lardan destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesini duyurduğu paylaşıma cevap veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın 81 ildeki 81 okula Coğrafi İşaret Belgeli Kula Leblebisi göndereceklerini açıklamasının ardından bir destek de sivil toplum kuruluşlarından geldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi sonrasında sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımına, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'tan da destek gelmişti. Öğrencilerin uzun teneffüsü için Bakan Selçuk'un jestine Coğrafi İşaret Tescilli Kula Leblebisi göndereceklerini duyuran Başkan Palabıyık'a bir destek de Kula'daki sivil toplum kuruluşlarından geldi. Başkan Palabıyık'ın mesajına sivil toplum kuruluşları adına yanıt veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Başkan Palabıyık'ın leblebi dağıtımına destek vereceklerini, leblebi ihtiyacının bir bölümünü karşılayacaklarını ve öğrencilere leblebileri kese kağıtlarında göndereceklerini söyledi.

Yaşanan bu süreçte böylesine güzel haberlere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın öğrencilere güzel jestinden dolayı teşekkür etti. Kula'daki sivil toplum kuruluşları ile birlikte Başkan Palabıyık'la beraber hareket edeceklerini dile getiren Başkan Şadan, 81 ildeki 81 okula gönderilecek leblebi ihtiyacının bir bölümünü karşılayacaklarını ve leblebileri Kula'ya özgü yaptırdıkları kese kağıtlarında göndereceklerini söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan'ın verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği uzun teneffüs müjdesinin ardından harekete geçtiklerini ve son zamanlarda ihtiyaç duyulan güzel haberlere destek verdiklerini söyledi.

Öte yandan Başkan Palabıyık'ın 81 ildeki 81 okula leblebi göndereceklerini açıklamasının ardından kendisine ait sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaja da destek ve tebrik mesajları yağdı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık başta olmak üzere bir çok vatandaş Başkan Palabıyık'ın jestini tebrik etti.